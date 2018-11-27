Проход украинских кораблей вдоль крымского побережья, завершившийся их задержанием недалеко от Керченского моста, — не первая попытка киевских властей спровоцировать российскую сторону. В последнее время Украина активно усиливает свое присутствие в регионе. Так, 23 сентября корабль управления «Донбасс» в компании с буксиром «Корец» прошли через Керченский пролив в Азовское море. Их новым местом базирования стал Бердянск. В это время в городе уже базировались два морских бронекатера ВМСУ «Лубны» и «Кременчуг», ранее перевезенные по суше из Одессы. «Донбасс» и «Корец» приняли на борт лоцманов и спокойно проследовали под Крымским мостом, хотя и в оцеплении кораблей береговой охраны ФСБ России.

Стараниями украинских медиа это незначительное событие было раздуто до вселенских масштабов. Президент Петр Порошенко приветствовал корабли с выходом в Азовское море. Шумиха в прессе очевидно подняла самомнение украинских моряков. И вот 25 ноября они попытались провокацию повторить.

Итак, в воскресенье два украинских бронекатера — «Никополь» и «Бердянск» — в сопровождении буксира «Яны Капу» (это с 2016 года украинское наименование крымского города Красноперекопск) пошли на очередной «прорыв». Но на этот раз — без заявки на проход и без уведомления российской стороны. В случае удачи это событие стало бы в украинских СМИ грандиозной «перемогой». Ну а если бы катера были потоплены ВМФ России, это могло бы стать очередным поводом объявить нашу страну агрессором.

Все обстоятельства недвусмысленно указывают на то, что произошедшее было именно провокацией. Никто не мешал Украине перевезти свои катера из Одессы в Бердянск по суше. Командованию ВМСУ никто не мешал заранее сообщить о своих намерениях российским компетентным органам. Тогда эти корабли спокойно бы прошли под Крымским мостом, и никто бы этого и не заметил.

В настоящее время «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» находятся в порту Керчи, и стоять там они явно будут еще долго. Моряки находятся под следствием. А с учетом того, что на Украине незаконно удерживается ряд российских граждан, можно ждать очередного обмена.

Кстати, на опубликованных фотографиях и видео украинских кораблей в Керчи не видно каких-либо серьезных повреждений. Да и в гавань они заходили своим ходом.

Обратим внимание, что если бы подобное произошло у берегов Израиля или США, то от нарушителей границы ничего бы не осталось. 25 ноября в процессе задержания украинских кораблей в Керченском проливе силы Черноморского флота не применялись. Провокация была пресечена только береговой охраной ФСБ России. «Изумруд» и «Дон» — это пограничные корабли. Береговая охрана — это военизированная, но всё же служба охраны правопорядка.

Безусловно, корабельные силы ЧФ были наготове. На видеокадрах мелькали тральщик «Вице-адмирал Захарьин», противолодочный корабль «Суздалец» и пара артиллерийских катеров. Но их помощь не потребовалась. С провокацией справились те люди, чья работа — как раз такие вещи и пресекать. В случае применения силы военным флотом это был бы casus belli, последствием которого мог стать полномасштабный военный конфликт.

Стоит заметить, что 30 лет назад 12 февраля 1988 года советские корабли «Беззаветный» и СКР-6 тараном у берегов Крыма предотвратили провокацию американских боевых кораблей «Йорктаун» и «Керон». 30 лет спустя их подвиг повторили пограничники, применив таран уже против украинских провокаторов.

Черноморский флот в настоящее время представляет внушительную силу, включающую ракетный крейсер «Москва», шесть фрегатов (из которых три новейших), семь десантных кораблей, четыре подводные лодки, около трех десятков кораблей поддержки. У флота на вооружении не менее шести новейших береговых ракетных комплексов и несколько десятков современных самолетов. Уверен, Черноморский флот способен справиться со всеми силами ВМСУ за пару часов, даже не заметив этого.

Примечательно также, что в ответ на введение военного положения на Украине силы Черноморского флота не начали развертывания своих сил для проведения каких либо учений или ракетных стрельб. Такой способ военно-морской активности, как учения, часто используется для успокоения слишком агрессивной страны. Подобный вариант был реализован 16 августа 2018 года, когда все ходовые корабли Черноморского флота разом вышли на проведение морских стрельб. В тот день бухты Севастополя были пустыми, а фрегат «Адмирал Григорович» впервые осуществил пуск ракеты «Калибр» по морской цели.

Кроме того, Черноморский флот мог бы, например, поднять силы 810-й гвардейской бригады морской пехоты и отработать их высадку на «вражеский берег». У Черноморского флота есть и свой спецназ, который заточен для решения таких задач, как уничтожение вражеского флота в его гавани.

Однако Россия ничего из вышеперечисленного не делает и намерена в дальнейшем решать проблему исключительно дипломатическим путем. Это важно, чтобы весь мир наглядно увидел не «агрессию» со стороны Москвы, а топорную провокацию, которая поставила под угрозу и безопасность торгового оборота в регионе, и спокойствие жителей Крыма.

Автор — военный историк

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