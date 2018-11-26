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Иван Краско вернулся к бывшей жене

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Российский актер Иван Краско после развода с четвертой женой Натальей Шевель вернулся к своей третьей жене Наталье Вяль. 

«Так всё нормально у меня, всё хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной (Вяль. — Ред.)», — сказал он телеканалу «78» в понедельник, 26 ноября. 

Пара была вместе 10 лет, с 2001 по 2011 год. У них есть два сына — Иван и Федор. 

На Наталье Шевель, которая на 60 лет младше него, артист женился в 2015 году. На тот момент ему было 85 лет. Они были вместе три года. Причиной разлада с девушкой, по словам Краско, стало отсутствие интимной жизни из-за ее страха забеременеть.

Артист также рассказал, что Шевель намерена перебраться на постоянное место жительства в Израиль.

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