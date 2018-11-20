Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

Создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов женился на народной артистке РСФСР, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве во вторник, 20 ноября.

Церемония бракосочетания прошла скромно, передает «Вечерняя Москва». 71-летний жених был в коричневом костюме, а 80-летняя невеста — в темно-фиолетовом платье с прозрачным кружевным верхом.

Как отмечает издание, молодожены «уверенно поставили свои подписи в брачном листе».

Роман между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начался в 1995 году и сперва продлился три года. Они жили вместе, не расписываясь. Спустя какое-то время между ними вновь вспыхнула любовь, и они решили пожениться. Для продюсера это уже шестой по счету брак, а для актрисы — пятый.