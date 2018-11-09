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Эксперт проанализировал чувства экс-жениха Бузовой к певице

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Фото: holostyak-online.ru
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Бизнесмен из Суздаля Денис Лебедев, который победил в телешоу «Замуж за Бузову», представляет собой ярко выраженного нарцисса, который старается привлечь внимание к своей персоне и удержать его любой ценой. Такое мнение высказал эксперт-профайлер Александр Копытько после анализа Instagram мужчины. 

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По его мнению, певицу Ольгу Бузову он любит, но «по-своему».

«Ольга ему действительно важна, но в силу особенностей его психики она нужна ему не как объект любви, а как объект привлечения внимания. В этом плане его чувства искренние: он и правда не хочет ее потерять», — приводит слова специалиста портал EG.ru

Копытько обратил внимание, что в своих постах экс-жених часто обращается к телеведущей, но при этом размещает собственные фото. Если бы у Лебедева к Бузовой были любовные чувства, то он размещал бы ее снимки или как минимум совместные, а не свои, отметил эксперт. 

«Также в своих постах он либо не называет имени дамы своего сердца, либо называет Бузову просто Олей. Это звучит казенно, потому что любимых людей обычно называют уменьшительно-ласкательно», — подытожил профайлер.

Шоу «Замуж за Бузову» — передача на российском телевидении, по сюжету которой звезда пыталась найти себе супруга. В борьбе за сердце певицы победу одержал Денис Лебедев. Однако Бузова решила расстаться с ним, поскольку не смогла принять разгульный образ жизни новоиспеченного жениха

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