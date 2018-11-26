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В центре Омска такси влетело в подземный переход

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Фото: 55.мвд.рф
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В центре Омска такси влетело в подземный переход. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что водитель машины не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал на лестницу подземного перехода.

Два пассажира и водитель были госпитализированы, на месте инцидента работают правоохранители.

Ранее в этот де день сообщалось, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП, где столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

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