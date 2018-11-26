Прямой эфир

Катер с четырьмя пассажирами перевернулся во время шторма на Байкале

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели организовали поисковую операцию на озере Байкал, где в воскресенье во время шторма перевернулся катер с четырьмя пассажирами, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

«В Ольхонском районе Иркутской области ведутся поиски пропавшего катера «Скорпион», на борту которого находились четверо мужчин», — приводит ТАСС сообщение ведомства. 

По данным спасателей, катер перевернулся около 23:00 по местному времени (18:00 мск) в районе мыса Зундуки. Один из пассажиров успел сообщить об инциденте родственникам по телефону. 

В поисках пропавших мужчин задействованы два катера, в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

В Перми полиция, спасатели и волонтеры вышли на поиски двух мальчиков 10 и 13 лет, которые потерялись в пригородном лесу днем 25 ноября. Инцидент произошел в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии
Вертолет с туристами пропал в Доминикане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017