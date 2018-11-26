Катер с четырьмя пассажирами перевернулся во время шторма на Байкале

Спасатели организовали поисковую операцию на озере Байкал, где в воскресенье во время шторма перевернулся катер с четырьмя пассажирами, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

«В Ольхонском районе Иркутской области ведутся поиски пропавшего катера «Скорпион», на борту которого находились четверо мужчин», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным спасателей, катер перевернулся около 23:00 по местному времени (18:00 мск) в районе мыса Зундуки. Один из пассажиров успел сообщить об инциденте родственникам по телефону.

В поисках пропавших мужчин задействованы два катера, в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

В Перми полиция, спасатели и волонтеры вышли на поиски двух мальчиков 10 и 13 лет, которые потерялись в пригородном лесу днем 25 ноября. Инцидент произошел в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево.