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В Пермском крае ведутся поиски пропавших в лесу детей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Полиция, спасатели и волонтеры в Перми вышли на поиски двух мальчиков 10 и 13 лет, которые потерялись в пригородном лесу днем 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево. Основные поиски ведутся у деревни Дикая Гарь. Сейчас продолжается поиск тех, кто хорошо знает данную местность.

Кроме того, в район пропажи детей направлена оперативная группа Центра управления ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пока им не удалось запустить беспилотный летательный аппарат в связи со снегопадом, пишет «РИА Новости».

Синоптики также рассказали, что в ночь на понедельник, 26 ноября, в Пермском крае ожидается слабый южный ветер около 2 м/с, шесть градусов ниже нуля и небольшой снег.

3 ноября глухонемой четырехлетний мальчик потерялся в городе Михайловка Волгоградской области, к его поискам были привлечены около 200 человек. 4 ноября ребенок был обнаружен мертвым

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