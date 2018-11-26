В Пермском крае ведутся поиски пропавших в лесу детей

Полиция, спасатели и волонтеры в Перми вышли на поиски двух мальчиков 10 и 13 лет, которые потерялись в пригородном лесу днем 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево. Основные поиски ведутся у деревни Дикая Гарь. Сейчас продолжается поиск тех, кто хорошо знает данную местность.

Кроме того, в район пропажи детей направлена оперативная группа Центра управления ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пока им не удалось запустить беспилотный летательный аппарат в связи со снегопадом, пишет «РИА Новости».

Синоптики также рассказали, что в ночь на понедельник, 26 ноября, в Пермском крае ожидается слабый южный ветер около 2 м/с, шесть градусов ниже нуля и небольшой снег.

3 ноября глухонемой четырехлетний мальчик потерялся в городе Михайловка Волгоградской области, к его поискам были привлечены около 200 человек. 4 ноября ребенок был обнаружен мертвым.