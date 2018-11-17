В больнице Петербурга похитили двухмесячного ребенка

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку заявления гражданки одного из государств СНГ о похищении ее двухмесячного ребенка из больницы, передает в субботу, 17 ноября, «Российская газета».

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина рожала по чужим документам.

В роддоме новорожденного признали больным, после чего перевели в одну из клиник Московского района Петербурга. Позже ребенок исчез.

Личности похитителей выясняются. По предварительным данным, сделать это могла женщина, которая указана в качестве его матери в документах. Также полицейские проверят обстоятельства самих родов.

В апреле индийская полиция разыскивала обезьяну, выкравшую младенца из его дома. Мать ребенка не смогла помешать похищению. Позже младенец был найден погибшим в колодце.