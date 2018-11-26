Полузащитник «Спартака» Еременко пропустит две недели из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Еременко не сможет выйти на поле около двух недель из-за травмы. Об этом рассказал руководитель медицинского департамента команды Михаил Вартапетов.

По его словам, у Еременко нет свежих переломов, однако наблюдаются отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. Восстановление займет около двух недель, пишет «РИА Новости».

В воскресенье, 25 ноября, «Спартак» в 15-м туре Российской премьер-лиги победил на своем поле самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Победа позволила московской команде догнать «Урал» и «Оренбург» (у всех — по 22 очка). Столичный клуб сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице.

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