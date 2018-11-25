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В Театре имени Вахтангова рассказали о здоровье Этуша

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР, актер Театра имени Вахтангова Владимир Этуш здоров, но чувствует сильную слабость. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай», — рассказал Крок «РИА Новости».

Как уточнил директор театра, Этуш «физически здоров, но у него очень сильная слабость, что неудивительно в его возрасте». По его словам, артист очень переживает из-за отмены спектакля.

В воскресенье, 25 ноября, стало известно об отмене спектаклей с участием Этуша по причине плохого самочувствия 96-летнего актера.

 

Артист родился 6 мая 1922 года. В 1941 году он записался добровольцем на фронт, впоследствии был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Во время боевых действий получил тяжелое ранение, результатом которого стала инвалидность. Он сыграл более 70 ролей в театре и кино. Зрителям актер известен в том числе по картинам «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию».

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