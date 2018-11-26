В Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны (ДЗ) глубиной 15–20 км вокруг сирийской провинции Идлиб, занимаемой разношерстной оппозицией и откровенными террористами. Эта договоренность была особенно важна для турецкого лидера, который опасался, что в случае дальнейшего наступления сирийской правительственной армии на территорию Турции хлынет новая волна беженцев. Помимо этого Эрдоган хотел бы сохранить в данном анклаве поддерживаемые Анкарой группировки, чтобы в дальнейшем они могли участвовать в формировании послевоенной архитектуры Сирии.

Однако, как показала практика, турецкой стороне не удалось к согласованному сроку договориться с радикальными формированиями об их выходе из ДЗ с имеющимся вооружением. При этом и Россия и Сирия с пониманием отнеслись к такой задержке и не предпринимали никаких серьезных действий даже в ответ на непрекращающиеся вооруженные провокации из Идлиба.

Постепенно становится очевидным, что перемирие не входит в планы джихадистов. Подтверждением этому и стал ракетный удар по Алеппо, совершенный в ночь на воскресенье, в результате которого пострадали как минимум 107 человек, в том числе дети. При этом по всем признакам было применено химическое оружие — скорее всего, хлорный газ, в использовании которого ранее неоднократно и бездоказательно обвинялись исключительно сирийские власти.

Уточнением произошедшего занимаются сейчас российские военные специалисты, располагающие необходимым оборудованием. Одновременно самолеты ВКС России уничтожили позиции боевиков, которые осуществили эту химическую атаку.

Закономерно возникает вопрос: где же праведный гнев Запада и призывы незамедлительно покарать применивших оружие массового поражения? Никакой реакции не наблюдается. Патетические возгласы, угрозы и даже ракетно-бомбовые удары (вспомним американский удар по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года и совместную акцию США, Франции и Великобритании в апреле 2018 года под предлогами якобы использованного Дамаском химического оружия) остаются в арсенале западных стран только применительно к законному правительству Сирии.

Хранит молчание и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которой только что под давлением всё того же коллективного Запада было вменено в обязанности быть одновременно следователем, прокурором и судьей. То есть иметь возможность вопреки своему мандату назначать правых и виноватых. Давно уже стали очевидными двойные стандарты США и их партнеров, и остающееся практически незамеченным случившееся в Алеппо является лишь еще одним тому доказательством.

Невольно напрашивается вопроc: кому выгодна совершенная провокация?

Как представляется, прежде всего, отлаженное российско-турецкое взаимодействие на сирийской площадке противоречит интересам остающихся террористических группировок и ряда их внешних спонсоров. Но сотрудничество Москвы и Анкары уже не раз подвергалось испытаниям, и стороны всегда находили взаимоприемлемые решения. Поэтому и горькие события в пригородах Алеппо не смогут повлиять на российско-турецкую кооперацию на сирийском направлении.

Что же касается самого преступления, можно не сомневаться, что расследование будет доведено до конца, а его инициаторы и участники понесут заслуженное наказание.

Автор — руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ

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