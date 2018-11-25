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В Мексике опровергли данные о соглашении с США по мигрантам

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Фото: Global Look Press/Carlos Tischler/ZUMAPRESS
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Команда будущего мексиканского президента Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких соглашений с Соединенными Штатами по поводу размещения в стране беженцев из Центральной Америки. Такое заявление сделала будущий министр внутренних дел страны Ольга Санчес Кордеро в воскресенье, 25 ноября, передает Televisa.News.

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«Мы не можем заключать никаких соглашений и договоренностей, потому что мы не являемся правительством, но (в будущем. — Ред.) точно будет пространство для гораздо более интенсивного и гибкого взаимодействия и сотрудничества», — сообщила Кордеро.

Инаугурация Обрадора состоится 1 декабря. После этого сформированное им правительство приступит к работе.

24 ноября сообщалось, что Мексика согласилась содержать на территории страны иммигрантов, которые ожидают решения США по предоставлению убежища. По данным The Washington Post, до сих пор ожидающие решения мигранты жили на территории Соединенных Штатов за государственный счет. Теперь, согласно новому плану «Оставайся в Мексике», рассчитывающие на получение убежища в США будут находиться на территории соседней страны.

23 ноября американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не допустит на свою территорию беженцев из каравана мигрантов. Помпео отметил, что рассчитывает на сотрудничество по миграционному вопросу с новым правительством Мексики, которое будет сформировано 1 декабря.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

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