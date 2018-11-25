Мексика и США договорились по вопросу мигрантов

Мексика согласилась содержать на территории страны иммигрантов, которые ожидают решения США по предоставлению убежища.

По данным газеты The Washington Post, каждый год в суды США поступают десятки тысяч заявок на предоставление убежища, что затягивает процесс получения документов.

Издание отмечает, что до сих пор ожидающие решения суда мигранты жили на территории США за госсчет. Теперь, согласно новому плану «Оставайся в Мексике», рассчитывающие на получение убежища в США будут находиться на территории соседней страны.

Информацию о достигнутых договоренностях подтвердила сенатор Ольга Санчес Кордеро, которая с 1 декабря должна стать министром внутренних дел Мексики.

«На данный момент мы договорились по поводу политики «Оставайся в Мексике», — сообщила она, подчеркнув, что данное соглашение является лишь временным решением проблемы.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных.