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Microsoft обогнала Apple по уровню рыночной капитализации

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won/AFLO
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Компания Microsoft обогнала корпорацию Apple, возглавив рейтинг фирм с самой высокой рыночной капитализацией. Объемы капитализации производителя ПО достигли $753,3 млрд.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» 25 ноября, таким образом компании удалось побить рекорд Apple, чья капитализация в этом году сократилась с $1 трлн до $746 млрд на фоне спада продаж после выхода iPhone XS и iPhone XR.

22 ноября стало известно, что компания Apple возобновила производство iPhone X из-за низкого спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max.

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