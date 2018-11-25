Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.
«Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединённые Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией», – написал Трамп в Twitter, подразумевая караван мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США.
Американский лидер добавил, что беженцев не допустят на территорию страны до тех пор, пока суд в индивидуальном порядке не одобрит их заявки.
Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.
Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.
20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.