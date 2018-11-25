Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.

«Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединённые Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией», – написал Трамп в Twitter, подразумевая караван мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США.

Американский лидер добавил, что беженцев не допустят на территорию страны до тех пор, пока суд в индивидуальном порядке не одобрит их заявки.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

01_Караван мигрантов_2018-10-21T160814Z_1547815617_RC1707F82350_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Около семи тысяч мигрантов приближаются к границам США. Огромный караван людей двигается к южным границам страны через Латинскую Америку уже несколько дней — и количество его участников продолжает увеличиваться. США уже усиливают военные группировки на границе страны. Как выглядит необычное шествие — в галерее «Известий» Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino 02_Караван мигрантов_2018-10-20T174054Z_470895423_RC19FADFB3C0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN На мосту, который находится на границе между Мексикой и Гватемалой, мексиканским властям удалось задержать караван, но многие мигранты преодолели реку вплавь или на надувных лодках. На фото: человек с ребенком на руках спускается в воду, чтобы избежать проверки на пропускном пункте Фото: REUTERS/Edgard Garrido 03_Караван мигрантов_2018-10-19T023555Z_89935969_RC185A8A9E30_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION В лесах недалеко от границы мигрантов встречают усиленные патрули пограничников Фото: REUTERS/Adrees Latif 04_Караван мигрантов_2018-10-16T174936Z_269399969_RC13FDCF8CA0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Свой путь караван начал из Гондураса, сейчас люди уже находятся на территории Мексики — при этом к шествию успели присоединиться еще несколько тысяч человек Фото: REUTERS/Jorge Cabrera 05_Караван мигрантов_2018-10-17T192650Z_1752198205_RC1CA6F72270_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION Нелегально пересекали границу жители Латинской Америки и раньше, однако теперь попробовать рискнули и те, кто признается, что в одиночку никогда бы не рискнул этого сделать Фото: REUTERS/Adrees Latif 06_Караван мигрантов_2018-10-19T212656Z_372029549_RC1952AE58D0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Первые серьезные столкновения произошли на пропускном пункте на границе между Мексикой и Гватемалой — этот участник каравана пытается защитить своего ребенка Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino 07_Караван мигрантов_2018-10-21T033949Z_1266484232_RC14AAA0A350_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Мигранты отдыхают на одной из площадей города Сьюдад-Идальго в Мексике Фото: REUTERS/Edgard Garrido 08_Караван мигрантов_2018-10-22T193704Z_515305873_RC1C685706C0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Сами участники шествия говорят, что хотят иметь возможность работать в США, однако получить легальное разрешение не могут Фото: REUTERS/Adrees Latif 09_Караван мигрантов_2018-10-21T220149Z_191481586_RC18B526E1C0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Власти США опасаются, что вместе с ними на территорию страны могут попасть представители экстремистских организаций, и требуют от властей Мексики остановить шествие Фото: REUTERS/Edgard Garrido 10_Караван мигрантов_2018-10-19T215429Z_104797204_RC1EF365DA00_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN На американской границе мигрантов, вероятнее всего, будут встречать усиленные армейские подразделения — об этом, в том числе, заявлял президент страны Дональд Трамп и представители министерства внутренней безопасности страны Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino 11_Караван мигрантов_2018-10-20T015713Z_1996760607_RC141B572B90_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Из-за жаркой погоды люди страдают от обезвоживания и инфекций — об этом, в том числе, сообщили представители Международного Красного Креста в специальном сообщении Фото: REUTERS/Edgard Garrido 12_Караван мигрантов_2018-10-22T135038Z_315068407_RC1E76A7ABE0_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-CARAVAN Мексиканским властям удалось разбить основной поток — часть людей власти страны временно приняли у себя, однако остальные небольшими группами продолжили движение к границам Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.