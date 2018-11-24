В Чехии назвали Россию «реальной угрозой» для ЕС

Россия представляет собой «реальную угрозу» для Чехии и других стран — членов Евросоюза, заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек , передает Radio Praha.

По словам политика, Москва «опасна», поскольку распространяет «дезинформацию» и «использует различные гибридные угрозы».

Как подчеркивает министр, Чехии следует не «сидеть сложа руки» и противостоять подобным «угрозам»: активизировать стратегическое общение и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.

Петршичек отметил, что также нужно отнестись «очень серьезно» к докладам чешских разведслужб касательно РФ.

Между тем в конце октября чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не воспринимает Россию как угрозу и надеется нормализовать отношения с ней.