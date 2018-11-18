В Чехии памятный венок от президента выбросили в мусорное ведро

В Чехии во время празднования национального праздника — Дня борьбы за свободу и демократию — памятный венок от президента Милоша Земана выбросили в мусорное ведро. Инцидент произошел в Праге в субботу, 17 ноября, пишет Expres.

Такая же участь постигла памятную цветочную композицию, которую премьер-министр страны Андрей Бабиш возложил у мемориала на Национальном проспекте рано утром в субботу. Позднее участники первых общественных мероприятий, проходивших в тот день, отправили в корзину и цветы парламентария, председателя движения «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамуры.

В начале июня пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил осквернение памятника советским воинам в Праге и принял участие в его восстановлении. Позднее помощник главы государства выложил фото, где он оттирает краску.

День борьбы за свободу и демократию отмечают в Чехии ежегодно 17 ноября. Государственный праздник учрежден в память о нацистских репрессалиях в отношении чешских студентов в 1939 году, а также в память Бархатной революции 1989 года.

Каждый год официальные лица Чехии и простые люди ставят свечи, возлагают цветы на Национальном проспекте в Праге, где почти 30 лет назад была подавлена студенческая антикоммунистическая демонстрация.