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Опубликовано видео обрушения бизнес-центра в Москве

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Фото: РЕН
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Опубликовано видео того, как посреди Москвы прямо на глазах очевидцев рухнул бизнес-центр. Ранее было принято решение о его сносе.

На записи видно, что здание рассыпается, а град обломков летит прямо на дорогу. Причем в этот момент по ней проезжают машины. Улицу заволакивает огромное облако пыли, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что изначально здание пытались снести с помощью спецтехники и разбирали по частям, однако дом всё равно рухнул. На данный момент неизвестно, было ли это запланировано. Пострадавших в происшествии нет.

22 ноября в сети появилось видеозапись, на которой стояки огромного склада полностью обрушиваются из-за погрузчика.

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