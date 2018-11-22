Появились первые кадры с места обрушения в московском ТЦ

Появились первые фотографии с места обрушения в строящемся торговом центре около станции метро «Саларьево» в Москве. Кадры публикует РЕН ТВ.

В результате инцидента происшествия погиб мужчина, еще три человека пострадали. По данным телеканала, на четверых рабочих во время монтажа упала тяжелая труба.

ЧП произошло утром 22 ноября на Киевском шоссе в «новой Москве» на стройплощадке ТРЦ «Саларис». На месте работают полиция и экстренные службы. Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента.

21 ноября сообщалось об обрушении моста в Воронежской области, в результате которого пострадали двое водителей и четверо рабочих.