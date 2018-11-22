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На стройке около станции метро «Саларьево» в Москве произошло обрушение

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Москва 24
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Один человек погиб и трое пострадали при обрушении конструкции в строящемся торговом центре у станции метро «Саларьево» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 22 ноября на Киевском шоссе в «новой Москве» на стройплощадке ТРЦ «Саларис». При монтаже труб произошло частичное обрушение конструкций, придавивших нескольких рабочих, пишет ТАСС. Один из них скончался, трое — госпитализированы. Пострадавших эвакуировали на санитарном вертолете. Известно, что один из рабочих фактически лишился ног.

Как сообщает телеканал «360», пострадавшие являются строителями из ближнего зарубежья, прибывшими в Москву на заработки. По их словам, ЧП произошло при проведении пусконаладочных работ.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента.

21 ноября сообщалось об обрушении моста в Воронежской области, в результате которого пострадали двое водителей и четверо рабочих. Следователи проводят проверку по данному факту.

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