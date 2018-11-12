В Минске на посетителей торгового центра обрушился потолок

В Минске на посетителей торгового центра «Арена-Сити» обрушился потолок. Информация о пострадавших уточняется, сообщила в Twitter официальный представитель городского управления МЧС Ольга Мельченко.

#минск ТЦ Арена-сити обрушение потолочного перекрытия на пл. 150 кв.м Предварительно помощь @112by @112MINSK не требуется. Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/RJpo7WizZ3 — МЧС Минска (@112MINSK) November 12, 2018

Многофункциональный торговый центр «Арена-Сити» был открыт пять с половиной лет назад. Помимо магазинов на его территории размещены фитнес-центр, развлекательный комплекс, автосалон, центр банковских услуг и ресторан.

В конце октября в торговой галерее польского города Жешуве обрушился подвесной потолок. В результате инцидента пострадали семь человек.