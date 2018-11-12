В Минске на посетителей торгового центра обрушился потолок
В Минске на посетителей торгового центра «Арена-Сити» обрушился потолок. Информация о пострадавших уточняется, сообщила в Twitter официальный представитель городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Многофункциональный торговый центр «Арена-Сити» был открыт пять с половиной лет назад. Помимо магазинов на его территории размещены фитнес-центр, развлекательный комплекс, автосалон, центр банковских услуг и ресторан.
В конце октября в торговой галерее польского города Жешуве обрушился подвесной потолок. В результате инцидента пострадали семь человек.