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В Минске на посетителей торгового центра обрушился потолок

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Фото: twitter.com/МЧС Минска (@112MINSK)
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В Минске на посетителей торгового центра «Арена-Сити» обрушился потолок. Информация о пострадавших уточняется, сообщила в Twitter официальный представитель городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Многофункциональный торговый центр «Арена-Сити» был открыт пять с половиной лет назад. Помимо магазинов на его территории размещены фитнес-центр, развлекательный комплекс, автосалон, центр банковских услуг и ресторан.

В конце октября в торговой галерее польского города Жешуве обрушился подвесной потолок. В результате инцидента пострадали семь человек.

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