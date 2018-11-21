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Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем

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Фото: МЧС РФ/36.mchs.gov.ru
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Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ. Об этом 21 ноября информирует региональное управление Следственного комитета РФ.

«По результатам процессуальной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) 21 ноября в селе Братки. Мост, на одной половине которого проводились ремонтные работы, не выдержал веса двух автомобилей, груженных зерном, что привело к обрушению пролета конструкции и падению в реку большегрузов и строительного крана. В результате пострадали водители двух автомобилей и четверо рабочих.

Мост был построен еще в 70-е годы XX века, однако в 1990-х объект реконструировали. Длина разрушенного участка составляет 120 м.

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