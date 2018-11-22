Рабочие назвали причину обрушения конструкций на стройке у метро «Саларьево»

Рабочие рассказали, из-за чего 22 ноября произошло обрушение конструкций в строящемся торговом центре у станции метро «Саларьево» в Москве.

«Они просто хотели проверить, воду пускали. Это не случайность, косяк. Хорошо не прикрепили», — цитирует рабочих РЕН ТВ.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнял ранее телеканал «360», пострадавшие являются строителями из ближнего зарубежья, прибывшими в Москву на заработки. По их словам, ЧП произошло при проведении пусконаладочных работ.

21 ноября сообщалось об обрушении моста в Воронежской области, в результате которого пострадали двое водителей и четверо рабочих. Следователи проводят проверку по данному факту.