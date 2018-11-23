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«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футбольный клуб «Локомотив» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал в Москве «Урал». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостевой команды.

«Железнодорожники» вышли вперед на 26-й минуте благодаря точному удару Федора Смолова. «Урал» отыгрался спустя пять минут — статус-кво восстановил Денис Кулаков.

На 51-й минуте Бенедикт Хеведес сбил в штрафной площади Юрия Бавина, и арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Отман Эль-Кабир, установив окончательный счет.

15-й тур РПЛ стартовал ранее 23 ноября матчем между грозненским «Ахматом» и ЦСКА. Московский клуб победил со счетом 0:2 благодаря голам Хердура Магнуссона и Тимура Жамалетдинова.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Локомотив».

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