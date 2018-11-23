СМИ сообщили о провале допинг-теста капитаном мадридского «Реала»

Допинг-проба защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, взятая после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, дала положительный результат, сообщает nrc.nl в пятницу, 23 ноября.

В организме испанского футболиста был обнаружен запрещенный препарат дексаметазон. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), его применение разрешено при условии, что медицинский штаб проинформировал об этом до допинг-теста.

Между тем, по данным СМИ, в недельном отчете врачей «Реала» нет упоминаний о приеме Рамосом дексаметазона. Несмотря на этот факт, дело в отношении защитника было закрыто, поскольку в УЕФА посчитали, что медики мадридского клуба совершили «административную ошибку» при заполнении документов.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/17 между «Реалом» и итальянским «Ювентусом» прошел 3 июня 2017 года в Кардиффе. Королевский клуб победил со счетом 4:1.

Серхио Рамос выступает за мадридский «Реал» с 2005 года и является капитаном команды. В составе мадридского клуба он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Всего Рамос вместе с «Реалом» завоевал 19 трофеев.

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