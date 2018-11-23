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ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат»

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Фото: twitter.com/@pfc_cska
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ЦСКА в 15-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ) обыграл на выезде грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу армейского клуба.

На 57-й минуте ворота Ахмата поразил исландский защитник Хердур Магнуссон. Уже в добавленное время Тимур Жамалетдинов удвоил преимущество московского клуба, установив окончательный счет.

ЦСКА после 15 туров набрал 26 очков и догнал «Краснодар», занимающий второе место в турнирной таблице. Тем не менее у краснодарского клуба есть одна игра в запасе. «Быки» в воскресенье, 25 ноября, примут дома тульский «Арсенал».

В свою очередь, «Ахмат» расположился в середине турнирной таблице — на восьмом месте. В активе грозненского клуба 19 очков — столько же, сколько у «Урала», «Спартака», и «Оренбурга».

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