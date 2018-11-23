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Эксперты сообщили о психических расстройствах у каждого шестого жителя ЕС

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Carlos Costa
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У каждого шестого жителя Евросоюза наблюдаются проблемы психического здоровья. Об этом 22 ноября сообщил Euronews со ссылкой на совместный доклад Организации экономического сотрудничества и развития Европейской комиссии.

Речь идет о депрессии, а также неврозах и расстройствах, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя и использованием наркотиков. Тяжелее всего дело обстоит в таких странах, как Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Франция и Португалия.

Согласно приведенным данным, из-за психических проблем экономика ЕС ежегодно теряет около €600 млрд, или 4% ВВП. Такие затраты связаны с огромными расходами на медицинскую помощь пациентам и на программы социального страхования. Кроме того, это обусловлено проблемами трудоустройства, которые часто возникают у людей с такими расстройствами, что оказывает определенное влияние на уровень безработицы.

22 ноября главный психиатр Москвы, главный врач столичной психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, что каждый год специалисты выявляют психические расстройства примерно у 200 москвичей на 100 тыс. населения. По его словам, очень мало людей обращаются за психологической помощью. Однако потребность в этом высока.

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