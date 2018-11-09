Секс-роботов предложили продавать только психически здоровым людям

Проблемы с секс-роботами могут возникнуть у людей в будущем. Продавать подобные устройства стоит только психически здоровым людям по справке, заявил в пятницу, 9 ноября, врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

Специалист также высказал мнение, что вряд ли стоит регламентировать обращение с роботами, так как пластмассовая кукла не может пострадать от грубого обращения.

«Очевидно, что людям с какими-то диагнозами надо запретить ими пользоваться. Робота они не повредят, он пластмассовый, но себе они сделают плохо. Все-таки надо продавать роботов по справке», — заявил он в эфире НСН.

По словам медика, России эта проблема коснется в меньшей степени, чем стран Запада. Полеев считает, что повального увлечения сексуальными игрушками такого типа не будет, так как обычно после первого опыта интерес к ним утрачивается.

«Когда секс-роботы появляются, их покупают и публичные дома, и частные лица. И довольно быстро общение с ними заканчивается», — отметил он.

По мнению сексолога, подобными устройствами пользуется очень узкий круг людей — либо аутичные люди, либо психически больные — сотая доля мужчин.

«Потому что для нормального мужчины унизителен даже секс с проституткой», — считает он. Регулярные занятия сексом с проституткой означают, что человек не может найти себе женщину, а регулярный секс с роботом — «что не может себе проститутку нормальную найти».

Врач добавил, что своих роботов в России нет, а самый дешевый стоит €12 тыс., поэтому не каждый гражданин может себе его позволить.

Увлечение такими роботами будет популярно в Англии и Германии, которые традиционно тяготеют к сексуальным заменителям, предсказал сексолог.

В феврале 2018 года китайская компания Doll Sweet Dolls и EX Doll презентовала секс-робота, который способен выполнять часть домашних обязанностей. Кукла создана с целью компенсировать нехватку в стране женщин.