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Жительница Иерусалима подала коллективный иск против Airbnb

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Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene
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Жительница поселения Кида в Израиле Маанит Рабинович обратилась от имени домовладельцев в Иудее и Самарии в окружной суд с представительским иском против сервиса для поиска жилья Airbnb. Об этом 23 ноября сообщает израильская газета Haaretz.

Причиной для иска послужил отказ компании публиковать объявления о сдаче домов и квартир в Иудее и Самарии. Сервис объяснил такой поступок тем, что эти территории считаются «оккупированными» в большинстве стран мира.

Рабинович обвинила компанию в дискриминации и отметила, что «речь идет о явном и грубом нарушении закона о запрете на бойкот продуктов и услуг, а также мест развлечений». Так как иск является коллективным, к нему могут присоединиться другие организации и лица, недовольные действиями сервиса.

На данный момент Министерство юстиции Израиля также намерено подать иск против Airbnb. Согласно законодательству страны, обвинения в дискриминации при продаже товаров или услуг могут повлечь за собой как административное, так и уголовное преследование со штрафом до 200 тыс. шекелей ($53 тыс.)

19 ноября сообщалось, что работа сервиса Airbnb может быть ограничена в Израиле. С таким распоряжением выступил министр туризма страны Ярив Левин. Причиной также стал отказ работать в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

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