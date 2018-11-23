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Фабрику по производству еды из воздуха и воды запустят в Финляндии

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Фото: Global Look Press/Ralph Kerpa
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В Финляндии запускается экспериментальная фабрика по производству еды из воздуха и воды. Массовое производство питательного порошка на основе общедоступного сырья запланировано на 2021 год, сообщает издание Greentechmedia.

Компания Solar Foods получила $1,1 млн инвестиций на реализацию проекта недалеко от Хельсинки. Разработанная ею технология представляет собой процесс получения водорода посредством электролиза воды. Он станет пищей для полезных микробов, которые подвергнут термической обработке и на выходе получат питательную смесь.

Разработчики заверяют, что получаемый продукт будет не менее питателен, чем морские водоросли или соя. Внешне он будет напоминать сухое молоко. Порошок можно будет использовать для обогащения рациона белком или как временное решение для питания в целом.

По мнению производителя, развернуть такое производство можно в любом месте, где есть возобновляемая энергия. Массовый выпуск питательной смеси в компании хотят начать в 2021 году, когда завершится лицензирование в Европейской комиссии по безопасности продуктов (EFA), сообщает телеканал «360».

Ранее ученые пришли к выводу, что употребление слишком большого количества воды может быть не менее опасным для здоровья, чем употребление недостаточного количества жидкости и обезвоживание. Об этом пишет Business Insider. Взрослому человеку в среднем в день необходимо выпивать порядка 3 л воды.

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