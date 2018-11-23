Борющийся со штормовым ветром с помощью отвертки житель Ямала попал на видео

В соцсетях набирает просмотры видео, снятое в поселке Сабетта на Ямале. Главным героем ролика стал рабочий, который пытается противостоять стихийному ветру при помощи отвертки, сообщает РЕН ТВ.

Как видно на кадрах, мужчина в течение минуты пытается продвинуться хотя бы на шаг вперед, однако ему препятствует сильный ветер, буквально сбивая его с ног. В итоге мужчина достает отвертку и пытается зацепиться ею за лед, но и это не приносит ему особых успехов. Удалось ли мужчине добраться до места назначения, не сообщается.

23 ноября сообщалось, что в Норильске ветром унесло йоркширского терьера. Чуть позже его нашли в сугробе случайные прохожие.