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Борющийся со штормовым ветром с помощью отвертки житель Ямала попал на видео

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Фото: youtube.com
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В соцсетях набирает просмотры видео, снятое в поселке Сабетта на Ямале. Главным героем ролика стал рабочий, который пытается противостоять стихийному ветру при помощи отвертки, сообщает РЕН ТВ

Как видно на кадрах, мужчина в течение минуты пытается продвинуться хотя бы на шаг вперед, однако ему препятствует сильный ветер, буквально сбивая его с ног. В итоге мужчина достает отвертку и пытается зацепиться ею за лед, но и это не приносит ему особых успехов. Удалось ли мужчине добраться до места назначения, не сообщается.

23 ноября сообщалось, что в Норильске ветром унесло йоркширского терьера. Чуть позже его нашли в сугробе случайные прохожие. 

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