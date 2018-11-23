Экс-ректору омского вуза Волоху заменили условный срок на реальный

В Омске ужесточили приговор бывшему ректору Педагогического университета Олегу Волоху, осужденному за крупные хищения. Вместо условного срока он получил 2,5 года колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом, экс-ректор подписал акты приемки работ по 15 контрактам с различными компаниями по созданию студии молодежного телевидения университета, проведению конкурса красоты «Мисс университет», посвящению в студенты первокурсников и др. При этом работы выполнены не были, а услуги не оказаны. Около 5 млн рублей были перечислены коммерческим структурам, руководители которых впоследствии полученные денежные средства передали Волоху, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова обвиняют в присвоении средств вуза на сумму 36 млн рублей. В мае 2018 года по этому же делу был признан виновным глава АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций» Слава Ходько. В ноябре 2017 года у Ефимова дома прошел обыск.