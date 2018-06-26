ФСБ потребовала через суд отстранить ректора Саратовского техуниверситета

Управление ФСБ по Саратовской области обратилось в суд с требованием временно отстранить от должности ректора Саратовского государственного технического университета (СГТУ) Игоря Плеве. Об этом сообщила пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Анастасия Тудакова.

«Поступил материал о временном отстранении от должности ректора СГТУ Плеве», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Тудаковой, суд рассмотрит ходатайство ФСБ на заседании 27 июня. Она не раскрыла более подробных деталей дела.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о возбуждении уголовных дел в отношении Плеве, в том числе о превышении полномочий. Эту информацию передал источник в правоохранительных органах. При этом в пресс-службе СГТУ заявили, что сейчас ректор находится в отпуске. Представители университета отказались комментировать ситуацию.