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ФСБ рассекретила дело основателя ФК «Спартак»

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Федеральная служба безопасности России частично рассекретила уголовное дело против основателя московского футбольного клуба «Спартак» Николая Старостина и трех его братьев, игравших в команде. Первые два дела ФСБ передала исследователям в июне, с остальных гриф секретности снимут в 2019 году.

Братьев Старостиных арестовали в 1942 году по подозрению в подготовке терактов на Красной площади, в том числе покушения на Иосифа Сталина. В июле 1937 года, когда лидер СССР вызвал к себе секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева и спросил у него, почему в комсомоле не выявляются враги народа. Последний заявил об отсутствии таковых, что не понравилось Сталину. После этого окружение Косарева, в том числе Старостины, оказались в числе подозреваемых.

Среди первых арестованных был футбольный арбитр, руководитель клуба «Локомотив» Виктор Рябоконь. На допросе он заявил, что Николай Старостин «был главой заговора против Сталина». После этого начались аресты среди родственников и друзей основателя «Спартака». Большинство из них были спортсменами, выступающими за клуб. Многих, в том числе Косарева, осудили на смертную казнь, пишет газета «Коммерсант».

Старостины обвинений в терроризме избежали. Как вспоминал основатель «Спартака», дело «скатилось до обвинения в хищении вагона мануфактуры и, в конце концов, вынуждено было опуститься до явной нелепицы о пропаганде нравов буржуазного спорта». Братьям приписывали то, что они хотят стать футболистами-профессионалами и играть за деньги, что в СССР было запрещено.

Их приговорили к 10 годам лагерей за антисоветскую агитацию, взятки и хищения. В 1945 году Николай Старостин был помилован лидером СССР по просьбе его сына Василия Сталина, которому был нужен тренер для футбольной команды. Остальные братья отсидели весь срок заключения. В 1955 году дело было пересмотрено, приговор отменен, а осужденные реабилитированы.

В ноябре 2017 года Минобороны России рассекретило документы о помощи Польше в военные годы. В них, в частности, указаны объемы предоставленных топливе, транспорте и медикаментах, сведения о поддержке населения, освобожденного Красной армией.

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