МО РФ опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы ВОВ

Минобороны РФ в преддверии Международного женского дня на официальном сайте опубликовало исторические документы о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны.

Сообщается, что в рассекреченных документах из фондов Центрального архива Минобороны России есть фронтовые письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные документы.

Читатели могут ознакомиться с историей медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов. Рассекречены также документы танкистки Марии Октябрьской. Она пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила.

В ноябре прошлого года Минобороны обнародовало документы, подтверждающие факты оказания помощи Польше со стороны властей СССР в годы Второй мировой войны. Только в 1945 году Советский Союз передал Польше более 1,5 млрд рублей в ценах того времени для обеспечения населения и посевной кампании, а также более 130 тыс. т продовольствия, 20 тыс. т хлопка, 100 тыс. т крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.