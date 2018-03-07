Прямой эфир

МО РФ опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы ВОВ

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ в преддверии Международного женского дня на официальном сайте опубликовало исторические документы о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны.

Сообщается, что в рассекреченных документах из фондов Центрального архива Минобороны России есть фронтовые письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные документы.

Читатели могут ознакомиться с историей медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов. Рассекречены также документы танкистки Марии Октябрьской. Она пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила.

В ноябре прошлого года Минобороны обнародовало документы, подтверждающие факты оказания помощи Польше со стороны властей СССР в годы Второй мировой войны. Только в 1945 году Советский Союз передал Польше более 1,5 млрд рублей в ценах того времени для обеспечения населения и посевной кампании, а также более 130 тыс. т продовольствия, 20 тыс. т хлопка, 100 тыс. т крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны РФ рассекретило почти все дела времен ВОВ
МО РФ рассекретило воспоминания военачальников СССР
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017