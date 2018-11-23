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Тимошенко пообещала снизить цены на газ в случае победы на выборах

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Фото: РИА Новости
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Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае своей победы на выборах президента снизить для населения цены на газ в два раза. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

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По ее словам, себестоимость украинского газа с налогами и транспортировкой на сегодняшний день составляет чуть более 2 тыс. гривен за тысячу кубометров, однако газ продают людям более чем за 8 тыс. гривен. Лидер «Батькивщины» отметила, что нынешняя схема ценообразования на газ дает прибыль национальным газодобытчикам в размере 400%. 

При этом еще в сентябре она заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» и заодно рассказывала о законопроекте, запрещающем любые манипуляции с ГТС, которая якобы стоит около $300 млрд.

Тимошенко также раскритиковала политические реформы, которые проводит действующая власть. Как она отметила, из-за неверного политического курса люди покидают страну и невольно превращаются в «нацию беженцев и беглецов», поскольку жизнь на Украине становится невыносимой. Тимошенко также привела данные официальной статистики, по которой ежегодно около 1 млн украинцев уезжают из страны с целью заработка и дальнейшего проживания за рубежом.

Политик добавила, что на фоне бесконтрольной эмиграции, которая серьезно угрожает национальной безопасности, украинская власть облагает дополнительными налогами малый бизнес и работающих граждан, а также напрямую финансирует из государственного бюджета фонд президента Украины.

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Кроме того, Тимошенко отреагировала на решение Верховной рады, согласно которому в 2019 году посылки, приходящие от работающих за границей, будут дополнительно облагаться налогом. Она пообещала убрать подобные налоговые меры и избавиться от «барьеров, препятствий и коррупционных репрессий».

Она также пообещала сделать все возможное для утверждения Украинской поместной православной церкви. Политик собирается ввести ответственность за отрицание автокефальной церкви и обеспечить охрану украинским иерархам.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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