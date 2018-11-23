Эксперты дали советы покупателям во время «черной пятницы»

Не дать себя обмануть в день больших распродаж в этом году особенно сложно. Эксперты по кибербезопасности нашли 400 клонов интернет-магазина AliExpress. Сайты отличались от оригиналов одним символом в адресной строке.

Для борьбы с мошенниками в этом году впервые привлекут искусственный интеллект. Робот будет анализировать изменение цен на сайте и сообщать об этом в надзорные органы. Благодаря технологии недобросовестных продавцов смогут дисквалифицировать.

Как предупредили в Роспотребнадзоре, новые способы обмана на вооружение взяли и реальные магазины. Они не только завышают цены, но и хитрят с доставкой. Заказ будут везти не с ближайшего склада, а за тысячи километров.