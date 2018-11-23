Депутат потерял 7,5 кг после месяца на «министерской диете»
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, живший месяц на 3,5 тыс. рублей, потерял по итогам своего эксперимента почти 7,5 кг веса. В момент начала испытания он весил 94,5 кг, спустя месяц — 87,1 кг.
В целом законодатель чувствует себя нормально, не считая усиленного чувства голода. «Что касается состояния психологического и эмоционального, конечно, постоянно присутствующий голод — это причина рассеянности, раздраженности, усталости», — приводит его слова издание «Четвертая власть».
Ранее 23 ноября стало известно, что Бондаренко завершил «министерскую диету». Он заявил, что на 3,5 тыс. рублей в месяц невозможно прожить без потерь для здоровья.
В октябре бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тыс. рублей — это вполне достаточная сумма «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».
С ее позицией не согласился Бондаренко, который пошел на эксперимент и предложил Соколовой последовать его примеру, но чиновница отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.
Диета депутата Бондаренко началась 24 октября. 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном парламентарий питался крупами и овощами. Например, на завтрак он съедал полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса.