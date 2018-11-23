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Депутат потерял 7,5 кг после месяца на «министерской диете»

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Фото: ТАСС/Тырин Денис
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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, живший месяц на 3,5 тыс. рублей, потерял по итогам своего эксперимента почти 7,5 кг веса. В момент начала испытания он весил 94,5 кг, спустя месяц — 87,1 кг.

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В целом законодатель чувствует себя нормально, не считая усиленного чувства голода. «Что касается состояния психологического и эмоционального, конечно, постоянно присутствующий голод — это причина рассеянности, раздраженности, усталости», — приводит его слова издание «Четвертая власть».

Ранее 23 ноября стало известно, что Бондаренко завершил «министерскую диету». Он заявил, что на 3,5 тыс. рублей в месяц невозможно прожить без потерь для здоровья. 

В октябре бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тыс. рублей — это вполне достаточная сумма «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

С ее позицией не согласился Бондаренко, который пошел на эксперимент и предложил Соколовой последовать его примеру, но чиновница отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

Диета депутата Бондаренко началась 24 октября. 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном парламентарий питался крупами и овощами. Например, на завтрак он съедал полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса.

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