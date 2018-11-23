Соцслужба Финляндии изъяла у россиянки пятилетнюю дочь

У проживающей в Финляндии гражданки России Лидии Павловской изъяли пятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе финского правозащитника Йохана Бекмана.

Как уточняет «РИА Новости», Павловская проживает в Финляндии последние 19 лет. Три года назад соцслужба забрала у нее девятилетнего сына. Оба ребенка являются гражданами Финляндии.

«Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь», –сообщили в пресс-службе правозащитника.Сейчас она проживает с 11-летним сыном, имеющим двойное гражданство.

Отмечается, что в бумагах об изъятии не указаны основания для помещения ребенка в приемную семью, однако написано, что данная процедура согласована с матерью.

Это далеко не первый случай изъятия детей из российских семей в Финляндии. В ноябре соцслужбы Финляндии изъяли у россиянки 12-летнюю дочь. В 2012 году в Хельсинки изъяли четверых детей у россиянки Анастасии Завгородней и ее мужа, гражданина Финляндии. Причиной назвали разногласия родителей и возможные побои в семье.