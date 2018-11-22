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Палеонтологи открыли «прямого» предка человека размером со слона

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Andreas Pollok
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Ученые обнаружили на территории Польши останки дицинодонта, который является древнейшим «прямым» предком человека и других млекопитающих. Оказалось, что эти животные по размерам не уступали слонам и динозаврам.

По словам Томаша Сулея (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии ПАН в Варшаве, находка является «эпохальным открытием, которое случается раз в жизни».

«Обнаружение «лисовиции» радикально меняет наши представления об истории эволюции поздних дицинодонтов, ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода», — рассказал он журналу Science. Исследователь добавил, что теперь палеонтологи пытаются понять, что заставило этих древних животных достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров.

Многие ученые считают, что первые примитивные представители нашего класса характеризовались небольшими размерами и массой. Судя по структуре их зубов, они питались однообразной пищей, в основном насекомыми. Бум эволюции наших древних предков начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие им занять новые экологические ниши.

Сулей и его коллега Гжегож Недзведский (Grzegorz Niedzwiedzki), проводя раскопки в окрестностях польской деревни Лисовице, доказали, что это было не так.

За последние десять лет палеонтологи нашли в Лисовице свыше тысячи костей и других окаменелостей, большая часть которых принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и разным мелким родичам древних млекопитающих.

2 ноября сообщалось, что американские ученые-палеонтологи обнаружили, что первыми разноцветные яйца начали откладывать динозавры, птицы лишь унаследовали от них это свойство.

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