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Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.

Первое место в списке занял председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Отмечается, что его поддержка обусловлена укреплением позиций Пекина, а также проводимой социальной политикой. Вторую строчку занял президент России Владимир Путин.

«Несмотря на то что его можно счесть лидером правых суверенистов, российский президент пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире», — цитирует агентство «РИА Новости» авторов доклада.

На третьем месте расположился президент США Дональд Трамп. Его выбрали главой американского государства благодаря протекционистской и антиглобалистской политике. В пятерку также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

По словам исследователей, более либеральных и «глобалистских» политиков, таких как Эммануэль Макрон, в мире оценивают достаточно высоко. Однако на родине уровень их поддержки весьма низок. С другой стороны, рейтинг одобрения более консервативных политиков, как, например, Владимира Путина, внутри страны является достаточно высоким.

Список был составлен на основе ряда научных исследований, проведенных в 2017–2018 годах, посвященных отношению к мировым лидерам, говорится в публикации.

30 октября сообщалось, что уровень одобрения Трампа снизился до 40%. При этом 54% американцев не одобряют деятельность президента.

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