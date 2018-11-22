Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, возможно, состоится 20 декабря. Такой возможности не исключил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

19 ноября Песков сообщил, что пресс-конференция российского лидера состоится в декабре. Он также допустил, что Путин может посетить очередной съезд партии «Единая Россия».

Тринадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в декабре 2017 года и продлилась 3 часа 42 минуты. Российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов. Мероприятие проходило в Центре международной торговли, на пресс-конференцию были аккредитованы 1640 корреспондентов.