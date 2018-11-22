В Саратове наркоторговцев осудили за продажу героина в интернете

Ленинский районный суд Саратова признал семерых участников преступной банды виновными в осуществлении торговли наркотиками на территории трех регионов России. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«В зависимости от роли и степени участия семь членов преступного сообщества признаны виновными по статье 210 УК РФ («Создание и руководство преступным сообществом») и статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»)», — говорится в сообщении ведомства.

Один из организаторов преступного сообщества, а также трое руководителей получили по 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Рядовые члены группы были осуждены на срок от 8,5 года до 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.

Согласно данным суда, жители Таджикистана и Московской области создали преступное сообщество, участники которого пытались сбыть героин массой более 2,5 кг на территории Саратовской, Белгородской и Московской областей. Правоохранительными органами было установлено местонахождение наркотиков, после чего преступники были задержаны.

22 ноября сообщалось, что более тонны кокаина обнаружено на территории колумбийского портового города Барранкилья на севере страны. Крупную партию наркотиков нашли на одном из складов морского терминала. Она предназначалась к отправке в США.