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Почти 90% украинцев заявили о недовольстве властями

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Подавляющее большинство жителей Украины — 86,9% — недовольны действиями властей страны. По их мнению, чиновники преследуют личную выгоду и защищают собственные интересы, свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий «Социополис».

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В то, что представители властей служат народу, верит только 4,8% респондентов.

Основной проблемой страны 57% опрошенных назвали конфликт в Донбассе. Второе место заняла коррупция в органах власти, третье — рост коммунальных тарифов. Также жителей страны беспокоит безработица, показал опрос, результаты которого появились в четверг, 22 ноября.

20 ноября были опубликованы данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива о вероятности повторения событий майдана. Большинство респондентов считают, что в ближайшие год-два это маловероятно. О возможности нового майдана сказали около трети опрошенных. В качестве причин акций они указали коррупцию и «сдачу национальных интересов в пользу России».

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