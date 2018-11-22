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Канализацию незаконно сливали в лечебные озера в Крыму

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Незаконный слив канализации в озера Чокрак и Ковш в крымском городе Саки обнаружили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Оба этих озера считаются лечебными.

Как рассказал член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов, чьи слова приводит ИА «Крыминформ», в озеро Чокрак сточные воды попадают через бетонную трубу в районе школы № 6, а в озеро Ковш канализация сливается через вскрытый трехметровый колодец в районе переулка Берегового и улицы Ленина.

В городской администрации между тем сказали, что стоки появились из-за поломок коллекторов и незаконных сбросов. Два коллектора, которые огибали одно из лечебных озер, уже заменили, сейчас решается вопрос о замене коллекторов, идущих на сакские очистные сооружения. В республиканских министерстве ЖКХ и министерстве экологии и природных ресурсов также сообщили, что постоянно проводят рейды по выявлению порывов дренажной канализации.

Ранее сообщалось о том, что на выходе из Керчь-Еникальского канала в 600 м восточнее мыса Хрони в Крыму затонула баржа, перевозившая 300 т зерна. Глубина в месте затопления — 10 м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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