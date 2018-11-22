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Баржа с зерном затонула у берегов Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Перевозившая 300 т зерна баржа затонула на выходе из Керчь-Еникальского канала в 600 метрах восточнее мыса Хрони в Крыму. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Известно, что глубина в месте затопления баржи составляет 10 м. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, судоходство по каналу не затруднено, разлива топлива нет. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.

По данным портала 161.ru, затонувшая баржа была приписана к порту Ростова-на-Дону, ее владельцем является судоходная компания «Аракс». Судно было построено в 1979 году в Череповце, его длина составляет 96,4 м, ширина — 14 м. Всего на борту находились 10 членов экипажа.

23 августа моторная лодка столкнулась с грузовой баржей на Москве-реке. В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти.

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