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Эксперт объяснил нежелание США идти на мир с КНДР

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Фото: TASS/ZUMA/Seung-il Ryu
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США тянут с подписанием мирного договора с КНДР, опасаясь, что Северная Корея потребует вывода американских войск из Южной Кореи. Такого мнения придерживается глава Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

«США считают, что это (подписание мирного договора. — Ред.) будет большой уступкой, наградой Северной Корее, также присутствует некое полупараноидальное опасение того, что Северная Корея в этом случае скажет, что если война завершена, то США должны вывести свои войска из Южной Кореи, а это для Вашингтона совершенно неприемлемо», — рассказал Толорая агентству «РИА Новости» в четверг, 22 ноября.

По словам эксперта, северокорейцы «предъявляют вроде бы справедливые требования», а нежелание американцев выполнять их ставит Вашингтон «в положение обороняющегося».

При этом Толорая полагает, что Пхеньян понимает позицию Вашингтона и, вероятно, не будет настаивать на выводе войск, которые в Южной Корее «уже являются элементом сложившейся системы стабильности» и без которых ситуация может измениться.

Эксперт допустил, что стороны могут заключить мирную декларацию, «которая никого ни к чему не обязывает». Документ может стать итогом второго саммита лидеров США и КНДР, намеченного на начало 2019 года, точная дата и место встречи прорабатываются.

Впервые американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Тогда было принято совместное заявление о полном ядерном разоружении Пхеньяна и гарантиях безопасности со стороны Вашингтона. 

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