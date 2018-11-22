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Бившая детей скакалкой учительница уволилась из школы в Северодвинске

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В Северодвинске Архангельской области покинула должность учитель физкультуры школы №19, избившая учеников скакалкой. Об этом сообщила директор школы Елена Яркова.

«Преподаватель уволилась по собственному желанию», — сказала Яркова.

Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях. После публикации о начале проверок заявили полиция, региональное управление Следственного комитета РФ и министерства образования региона, напоминает ИА FlashNord. Пострадавшие дети являются воспитанниками детского дома, учитель физкультуры перешла в школу из интерната.

Напомним, педагог школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, избившая ученика в школьном коридоре, отстранена от работы. Инцидент попал на видео, ролик опубликован в интернете. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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