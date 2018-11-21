Учительница в Северодвинске била школьников скакалкой

Служебную проверку назначили в отношении учительницы 19-й школы Северодвинска в Архангельской области, которая била детей скакалкой в воспитательных целях. Об этом телеканалу «360» рассказала директор учебного заведения Елена Яркова. В настоящий момент преподавателя временно отстранили от работы.

«Будет результат проверки — будет принято решение по ее поводу. Что могу сказать, этот учитель у нас работает три года. Жалоб на нее ни со стороны детей, ни со стороны родителей не поступало», — рассказала директор.

Видеозапись, на которой учитель физкультуры «воспитывает» детей скакалкой и отчитывает за проступки, появилась в соцсетях 20 ноября. По данным сайта «Ридус», женщина была классным руководителем пострадавших учеников. По словам одного из учащихся, бить детей скакалкой является привычной для учительницы практикой, и обычно таким образом она «воспитывала» тех, кто не записывал и не делал домашнее задание. Также ребенок рассказал, что педагог попросила не дружить с девочкой, которая сняла и опубликовала видео.

Проверку в отношении педагога проведет также региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, дело находится на контроле у руководства города. К расследованию подключены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция. В настоящее время педагог ушла в отпуск за свой счет и в образовательном процессе не участвует.

«Вопрос об увольнении будет решен. Правовую оценку дадут правоохранительные органы. С точки зрения кодекса этики и закона об образовании, эта вещь недопустима, из ряда вон входящая. Мы не можем допустить, чтобы учитель продолжал работать», — рассказал «РИА Новости» начальник управления образования горадминистрации Сергей Попа.

Он также добавил, что пострадавшие дети являются воспитанниками детского дома, которые обучались в одном классе общеобразовательной школы, учитель физкультуры перешла в школу из интерната. Никаких нареканий с предыдущей работы от руководителя детдома в адрес учительницы не было.

Такой способ воспитания осудил и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Физическое насилие недопустимо. И использовать его как аргумент в доведении своей позиции или как наказание — это просто противоречит самой идее образования, как процесса. С этим не надо бороться, надо готовить педагогов, для которых просто не может быть идеи, а тем более реализации физического насилия над ребенком», — приводит его слова НСН.

15 ноября сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре отстранили от работы избившую школьника на перемене учительницу. Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.