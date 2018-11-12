Унизившая школьницу сахалинская учительница уволилась

Преподаватель одной из школ в городе Холмске Сахалинской области уволилась после того, как унизила одну из учениц из-за одежды, назвав девочку приемной. Об этом заявила начальник управления Холмского района Татьяна Карнаух.

В комментарии «РИА Новости» Карнаух уточнила, что с 62-летним учителем была проведена «беседа о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний» в отношении учащихся и их родителей.

«Педагог признала вину и уволилась», — добавила собеседница агентства. Перед уходом в присутствии всего класса учительница принесла извинения школьнице и ее родителям.

Поведение педагога снял на камеру телефона и выложил в Сеть одноклассник девочки. На кадрах видно, как учитель отчитала школьницу из-за небольшой дырочки на кофте.

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли?» — обратилась она к ученице.

Видеозаписью заинтересовалась областная прокуратура, по факту инцидента проводится проверка.